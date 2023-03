Wegen Creed-Randale: Kinos brechen Vorstellungen ab

Zu heftigen Vorfällen kam es in den letzten Tagen beispielsweise in Essen, Hamburg und Bremen.

Dabei handelte es sich um Vorstellungen des neuen Boxfilms "Creed III - Rocky's Legacy". In Essen musste die Vorstellung am Samstagabend abgebrochen werden, weil dort einige junge Menschen mit Snacks um sich warfen oder über die Sitze geklettert sind. Die gerufene Polizei sprach von "asozialem Verhalten". In Bremen kam es sogar zu Schlägereien unter den Gästen.

Steckt TikTok-Trend dahinter?

Die Polizei in Essen vermutet hinter den miesen Aktionen einen TikTok-Trend, bei dem es darum geht, sich absichtlich so heftig daneben zu benehmen, dass Kinovorstellungen abgebrochen werden müssen. Ob das wirklich so ist, ist unklar. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass sich die Videos der Vorfälle auf TikTok aktuell ziemlich schnell verbreiten.