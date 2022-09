Am Wochenende: Jeder Kinofilm für 5 Euro!

Wegen dem Kinofest kriegst du in vielen Kinos am Samstag und Sonntag einen billigeren Eintritt.

Die Aktion findet in ganz Deutschland statt, weil der Verband zeigen möchte "was Kino alles kann", so Chefin Christine Berg. Es gibt nicht nur einen günstigeren Eintritt, sondern die Kinos haben sich auch etwas Besonderes einfallen lassen. In manchen Vorstellungen gibt es eine Weinprobe zum Film, andere zeigen alte Klassiker. Das Kinofest soll ab jetzt jedes Jahr stattfinden.

Wieso gibt es das Kinofest?

Seit März gehen weniger Menschen ins Kino. Deshalb wolle die Branche so Werbung machen.

Große Filme funktionieren gut. Es sei aber auch wichtig, dass kleinere Filme besucht werden, so eine Botschafterin des Vereins.

Mit dem Angebot sollen Menschen ins Kino, die noch nie oder lange nicht mehr dort gewesen sind.

