Eine Million Kippen für den guten Zweck: Hier wird gesammelt!

Eine Million Zigarettenstummel sollen die Menschen in Neuwied sammeln. Das Ziel: Die Kippen sollen recycelt werden.

Die Initiative Clean Up in Neuwied hat zu der Challenge aufgerufen. An der Bushaltestelle, im Schlosspark, vor der Bürotür oder auf dem privaten Balkon - es gilt so viele Zigarettenstummel wie möglich zu sammeln. Gestartet ist die Aktion in Neuwied am Samstag.

Das passiert mit den gesammelten Kippen

Die Zigarettenreste können bei einer Sammelstelle neben der Neuwieder Tafel abgeben werden. Von dort werden sie zu einer Spezialfirma gebracht. Die verarbeitet den Kunststoff aus dem Kippenfilter weiter und macht daraus zum Beispiel Eimer oder Taschen-Aschenbecher.

Das Ganze hat aber noch einen zweiten Vorteil: Die Stadt wird sauberer. Deshalb unterstützt die Stadt Neuwied die Aktion und hat spezielle Zigaretten-Sammelbehälter aufgestellt. Schon im letzten Jahr gab es die Aktion, laut der Initiative wurden da 100.000 Kippen gesammelt.

So giftig sind Zigarettenreste

Eine einzige weggeworfene Zigarette kann laut Bund für Umwelt und Naturschutz etwa 1.000 Liter Grundwasser vergiften. Außerdem kostet die Entsorgung der Kippen auch viel Geld. In ganz Deutschland sind das im Jahr etwa 225 Milliarden Euro.

