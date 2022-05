Familie mit Pistole bedroht, angegriffen und ausgeraubt!

Kirchheim am Neckar

In Kirchheim am Neckar (bei Ludwigsburg) hat eine Frau am Donnerstagmorgen die Tür geöffnet und dann ging es los...

Vier Männer stürmten das Haus. Sie schlugen den 40 Jahre alten Ehemann der Frau nieder, der seiner Frau helfen wollte. Das berichtet die Polizei. Durch den Lärm wurden drei weitere Familienmitglieder wach. Die Täter bedrohten alle mit einer Pistole und brachten so insgesamt fünf Familienangehörige in das Schlafzimmer. Die Verbrecher verlangten Bargeld und durchsuchten das Haus. Sie erbeuteten Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Familie konnte sich nach dem Überfall selbst befreien, so die Polizei. Die Suche nach den Tätern läuft.