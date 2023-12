Wegen Streik: Heute gibt es Einschränkungen in vielen Kitas

Ver.di hat Beschäftigte in Kitas und sozialen Einrichtungen zum Warnstreik aufgerufen. Zum Großteil sind das Frauen.

Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr für die Beschäftigten von Bund und Kommunen - mindestens 500 Euro zusätzlich im Monat. Ver.di möchte damit die soziale Arbeit aufwerten und dafür sorgen, dass Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mehr anerkannt werden. In der zweiten Verhandlungsrunde hat der Arbeitgeber laut ver.di zu wenig geboten. Deshalb arbeiten viele dieser Menschen heute nicht. Viele Kitas funktionieren eingeschränkt, einige bleiben ganz geschlossen.

Mehrere Demos geplant

In Stuttgart wird es eine große Demo geben - allein dort schließen zwei Drittel der Kitas. In Mannheim sogar alle. Auch in Ludwigshafen und Mainz sind Demos und Kundgebungen geplant. Allein in Kaiserslautern streiken 90 Prozent der Erzieherinnen und Erzieher. Heute ist der Internationale Frauentag. Laut ver.di sind 83 Prozent der Beschäftigten in sozialen Berufen Frauen.