Klage gegen DB-App - das steckt dahinter

Die Deutsche Bahn wurde wegen Datenschutzproblemen in ihrer App kritisiert. Jetzt landet der Fall vor Gericht.

Während man mit der Smartphone App "DB Navigator" zum Beispiel Fahrtverbindungen checkt oder Tickets bucht, werden im Hintergrund Daten gesammelt - auch wenn man dem nicht zustimmt. Das sagt der IT-Spezialist Mike Kuketz, der die App analysiert hat.

Um welche Daten geht es?

Die Reiseauskunft sendet Informationen nicht nur an die Deutsche Bahn, sondern auch an Adobe, so der IT-Experte. Unter anderem:

ob ein Kind mitfährt

wie viele Reisende es insgesamt gibt

wo die Verbindung startet

An- und Abfahrtszeit

ob man ein Bahncardkunde ist

ob umgestiegen werden muss

Die Infos landen aber nicht nur bei Adobe sondern auch bei Google oder anderen Unternehmen. Das verstößt gegen die Grundrechte der App-Nutzer, kritisieren die Datenschützer von Digitalcourage.

Klage gegen DB

Der Rechtsanwalt Peter Hense zieht deshalb gegen die Deutsche Bahn vor Gericht, um sie zu zwingen, die Datenschutzprobleme in der App zu fixen.

Was sagt die Deutsche Bahn dazu?

Das Unternehmen widerspricht in einem Statement der Kritik an ihrer App. Es würden keine Daten an andere Unternehmen weitergeleitet. Dienstleister, mit denen die Deutsche Bahn zusammenarbeiten, müssen sich an ihre Weisungen und an die Datenschutz-Grundverordnung halten. Ob die DB damit im Recht ist, muss ein Gericht klären.

Hier gibt es mehr News für dich:

Cristiano Ronaldo haut während United-Spiel ab