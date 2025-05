Datenmissbrauch in der DB Navigator App?

Ab heute wird eine Klage gegen die Deutsche Bahn App "DB Navigator" verhandelt. Es geht um den Datenschutz der Nutzer.

Heute wird am Landgericht Frankfurt eine Klage des Vereins „Digitalcourage” gegen die Deutsche Bahn verhandelt. Der Verein wirft der Bahn vor, mit der App unnötig viele Daten von Nutzerinnen und Nutzern zu sammeln und diese beispielsweise an Firmen wie Google und Adobe weiterzugeben. Die Deutsche Bahn streitet die Vorwürfe ab. Über die App kann man in Deutschland Zugtickets buchen und Fahrpläne checken.

Sind meine Daten in der Handy-App DB Navigator sicher?

Die Bahn betont, dass sie die gesetzlichen Regeln einhalte und die Daten ausschließlich für eigene Zwecke und nicht für unzulässiges Marketing nutze. Dem Verein „Digitalcourage” geht es um sogenannte Tracking-Cookies. Diese sammeln wohl persönliche Daten ohne Zustimmung der Nutzer. Mit der Klage soll der Bahn die Nutzung dieser Technik verboten werden, sofern die Nutzer dem nicht ausdrücklich zustimmen.