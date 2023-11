Krebs wegen Haar-Kosmetik? Tausende klagen gegen L'Oréal und Revlon

Vor allem afroamerikanische Frauen nutzten die Kosmetik zur Glättung der Haare. Über Risiken gab es keine Infos.

In den USA sind 8.000 Klagen gegen die Kosmetik-Hersteller L'Oréal und Revlon eingegangen. Der Grund sind mögliche Krebserkrankungen, ausgelöst durch Chemikalien in Produkten zur Haarglättung. Die Kläger haben genug Beweise gesammelt, dass die Hersteller fahrlässig gehandelt hätten. Das sagte eine Richterin in den USA.

Das ist der Vorwurf gegen die Kosmetik-Hersteller

Die Produkte seien fehlerhaft und die Kunden seien nicht ausreichend über die Gefahren informiert worden. Die Klage betrifft übrigens auch kleinere Kosmetikfirmen unter anderem aus Indien.

Eine Studie hat 2022 gezeigt, dass Frauen, die sich mehrmals im Jahr die Haare mit den Produkten glätten, häufiger an Gebärmutterkrebs erkranken. Das Risiko ist laut der Studie des National Institutes of Health doppelt so hoch.

Das sagen L'Oréal und Revlon

Nach der ersten Klage im letzten Jahr hatten L'Oréal und Revlon erklärt, sie sehen keinen Zusammenhang zwischen ihren Produkten und dem Krebs und seien überzeugt, dass ihre Produkte sicher sind. Zu der neuen Klagewelle haben sie sich noch nicht geäußert.

