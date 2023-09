Die kleinste Gemeinde Deutschlands? DAS ist sie!

Rate mal, wie viele Menschen in der kleinsten Gemeinde Deutschlands wohnen? Ein Tipp: Es sind nicht mal 50.

Ganze neun Personen leben in Dierfeld im Landkreis Bernkastel-Wittlich in der Vulkaneifel. Sieben Männer und zwei Frauen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Die zweitkleinste Gemeinde ist in Wiedenborstel im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein. Dort leben elf Menschen.

Wo leben in Deutschland die Meisten?

Mit 3.755.251 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ist Berlin auf Platz 1 der Liste. Die Silbermedaille geht an Hamburg. Da wohnen weniger als die Hälfte.

In Großstädten wird wohnen immer teurer: