Aus Protest auf Straße festgeklebt

Mit ihrem Protest wollen die Klimaaktivisten erreichen, dass mehr gegen die Klimakrise unternommen wird.

Die drei Aktivisten haben am Morgen den Autoverkehr zwischen Hauptbahnhof und Königstraße blockiert. Die Polizei erklärte, dass sich ein Demonstrant an der Straße festgeklebt hat und davon wieder gelöst werden musste. Weil die Straße blockiert war, standen Autofahrer im Stau. Sie sollten den Bereich umfahren, warnte die Polizei auch auf Twitter:

#Mitte Aufgrund eines Polizeieinsatzes kommt es im Bereich des Hauptbahnhofs, Arnulf-Klett-Platz und Schillerstraße zu stärkeren Verkehrsbehinderungen. Bitte versucht wenn möglich den Bereich zu umfahren. Eure #Polizei #Stuttgart

Die Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" blockieren seit einiger Zeit in ganz Deutschland immer wieder Straßen. Damit wollen sie nach eigenen Angaben erreichen, dass mehr gegen den Klimawandel unternommen wird. Ihrer Meinung nach bleibt nur noch wenig Zeit, um die Folgen der Klimakrise zu verhindern.

Auch in anderen Städten blockierten Aktivisten am Morgen Straßen - zum Beispiel in Leipzig und Dresden:

Klimaschützer von #LetzteGeneration und #ExtinctionRebellion haben heute Straßen in #Leipzig und #Dresden blockiert. #Sachsen https://t.co/z5nCfuVHTb

Mitte Mai gab es ähnliche Proteste, damals auch in Karlsruhe. Wie die Polizei dort damit umgegangen ist, kannst du hier auch in einem Video anschauen:

Hinweis: Das Archivbild oben zeigt eine ähnliche Aktion Ende Mai in Stuttgart.