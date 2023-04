Knast! Gericht verurteilt "Klima-Kleber"

Die Aktivisten der "Letzten Generation" wurden bereits im März verurteilt. Dann blockierten sie wieder den Verkehr.

Und zwar noch am gleichen Tag auf der B27 in Heilbronn. Es kam zu einem langen Stau. Deswegen mussten drei von ihnen am Montag wieder vor Gericht. Insgesamt waren sogar vier Aktivisten angeklagt.

Wie hoch sind die Strafen?

Zwei Männer und eine Frau wurden zu einer Freiheitsstrafe von jeweils fünf, vier und drei Monaten verurteilt - ohne Bewährung. Ein weiterer Mann bekam drei Monate auf Bewährung.

Laut Staatsanwaltschaft ist es das heftigste Urteil, was bisher gegen Aktivisten der "Letzten Generation" verhängt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Angeklagte fingen an zu singen

Insgesamt dauerte die Gerichtsverhandlung acht Stunden. Am Ende stimmten die Aktivisten das Lied "Have you been to jail for justice?" an.

Hier kannst du dir den Song im Original anhören:

Daraufhin ließ die Richterin den Saal räumen. Während der Verhandlung versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude 30 Aktivisten, um die Angeklagten zu unterstützen.