Fridays for Future: Klimastreiks auf der ganzen Welt 🌍

Die Klimaaktivisten haben zusammen mit den ├ľPNV-Besch├Ąftigten gestreikt. Sie fordern mehr klimafreundlichen Verkehr.

Fridays for Future, die Gewerkschaft ver.di und die Mitarbeitenden bei Bussen und Bahnen wollen, dass das Schienennetz ausgebaut wird. Damit w├Ąren mehr Orte mit der Bahn erreichbar. Au├čerdem fordern sie, dass der ├Âffentliche Nahverkehr g├╝nstiger und zuverl├Ąssiger wird, damit er eine echte Alternative zum Auto bietet.

Klimaaktionen auf der ganzen Welt

Weltweit hatten Klimaaktivisten am Freitag zum Streik aufgerufen. Er stand unter dem Motto #TomorrowIsTooLate. In Deutschland waren mehr als 250 Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Wo in deiner N├Ąhe demonstriert wurde, kannst du hier checken.

Aktionen in Baden-W├╝rttemberg und Rheinland-Pfalz

In Stuttgart war mit - laut Fridays for Future - 12.000 Teilnehmenden die gr├Â├čte Kundgebung im S├╝dwesten. In Freiburg fanden sich laut Veranstaltern 9.000 Menschen ein, die Polizei sch├Ątzte 6.000 Teilnehmende. In Karlsruhe demonstrierten am Mittag zwischen 1.500 und 2.500 Leute.

In Rheinland-Pfalz fand die gr├Â├čte Aktion der Klimaaktivisten in Mainz auf dem Gutenbergplatz statt. Die Polizei sprach von 1.000 Leuten. Auch in Trier, Frankenthal und weiteren St├Ądten wurde demonstriert.

Hier gibts mehr Infos zu den Streiks bei Bus und Bahn: