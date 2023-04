Im Jahr 2022 gab es wieder Rekorde: Es war so heiß und so trocken wie nie. Der Klimawandel trifft Europa besonders hart.

Die Durchschnittstemperatur in Europa ist schon um 2,2 Grad gestiegen - verglichen mit der Zeit vor der Industrialisierung. Weltweit sind es bisher 1,15 Grad. Das zeigt ein Bericht des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Die Folge der hohen Temperaturen: Zwei Drittel der Flüsse hatten zu wenig Wasser und die Gletscher in den Alpen schmolzen schneller als bisher.

Die andauernde Dürre der Böden führt auch dazu, dass Ernten geringer ausfallen. Das ist in Spanien und Italien jetzt schon so. Das heißt für uns: Es gibt weniger Obst, Gemüse und Getreide und dadurch könnte es viel teurer werden.

Wegen der Hitze: Das muss sich ändern?

Wasser muss in Zukunft anders und viel effizienter genutzt werden: Zum Beispiel könnte zum Bewässern von Grünflächen das Abwasser aus der Dusche oder dem Waschbecken genutzt werden.

Die Landwirtschaft muss die Arten der Pflanzen und den Anbau an die hohen Temperaturen anpassen.

Damit Städte nicht so stark aufheizen, müssen sie anders gebaut werden: mehr Bäume, mehr Wasser, mehr Grünflächen.

Mehr Sonne, mehr Strom

Die hohe Sonnenstrahlung hat aber auch Vorteile: Es wird mehr Strom durch die Sonne erzeugt. Und der Energieverbrauch für Heizungen ging wegen der höheren Temperaturen zurück. Gleichzeitig liefen aber auch vor allem in Südeuropa mehr Klimaanlagen.

