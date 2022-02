Darstellung der Klitoris in Schulbüchern korrigiert!

Im Gegensatz zum Penis wurde ein Teil der Vagina in Schulbüchern nicht vollständig dargestellt - das ändert sich jetzt!

Der Kampf für eine korrekte Darstellung des weiblichen Körpers in Schulbüchern geht schon einige Jahre. Nun haben drei deutsche Verlage ihre Lehrbücher angepasst und folgen damit einer Bewegung, die bereits 2019 in Frankreich begonnen hat. Seit Herbst 2019 sei die Klitoris in Frankreich in fünf von insgesamt sieben Schulbüchern vollständig dargestellt.

Drei deutsche Verlage ziehen nach

Die Verlage Cornelsen, Westermann und Klett haben die Grafiken ihrer Schulbücher überarbeitet. Nun wird die Klitoris nicht mehr als "Erbse" abgebildet, sondern als Organkomplex mit sogenannten Schwellkörpern.

Der Klett Verlag bildet die Klitoris laut der Biologielehrerin Sina Krüger am genausten ab. Diese hat sich in ihrer Masterarbeit kritisch mit der Darstellung des weiblichen Genitalbereichs in Schulbüchern beschäftigt.

Wir haben beim Klett Verlag nachgefragt, was sie zur Änderung ihrer Bücher veranlasst hat. Pressesprecherin Anja Vrachliotis erzählte uns, dass eine Recherche der taz aus dem Jahr 2020 sowie die Veränderungen in Frankreich den Prozess angekurbelt haben. Kritik aus der Gesellschaft hat also tatsächlich zu einer Veränderung beigetragen:

Es ist unser Ziel, stets didaktisch wertvolle und inhaltlich korrekte Bildungsmaterialien zu entwickeln. An Fragestellungen in der Gesellschaft messen auch wir unsere Lehr- und Lernwerke und stellen Inhalte immer wieder kritisch auf den Prüfstand.

Der Cornelsen Verlag reagierte ebenfalls auf Kritik: Nachdem Sina Krüger ihnen ihre Masterarbeit zukommen ließ, in der sie die üblichen Darstellungen als "ungenau und unzureichend" bezeichnete, ließ Cornelsen neue Illustrationen anfertigen. Die sind seit dem letzten Jahr in allen neuen Schulbüchern des Verlags zu sehen.

Laut Krüger trage diese Entwicklung zu einer besseren sexuellen Gesundheit bei und schaffe "einen Raum für Schülerinnen und Schüler, sich zu trauen, Fragen über sexuelle Lust und das weibliche Geschlecht zu stellen".