Aua! Liverpool-Star kracht in Jürgen Klopp

Beim Topspiel Liverpool gegen Arsenal gab es einen folgenschweren Crash zwischen Jürgen Klopp und Konstantinos Tsimikas.

In der 33. Minute haben Tsimikas und Bukayo Saka von Arsenal einen intensiven Zweikampf an der Seitenlinie geführt. Dabei ist Tsimikas mit hohem Tempo hingefallen und in Jürgen Klopp reingerauscht. Der LFC-Coach krachte auf den Boden, konnte aber direkt wieder aufstehen.

Tsimikas musste ausgewechselt werden

Der Grieche konnte nicht weitermachen. Er musste ausgewechselt werden. Offenbar hat er sich bei der Aktion schwer an der Schulter verletzt. Laut Klopp ist Tsimikas' Schlüsselbein "definitiv gebrochen", wodurch er lange ausfallen werde.

Liverpool und Arsenal trennen sich 1:1

Durch das Unentschieden am Samstag bleibt Arsenal auf dem ersten Tabellenplatz. Liverpool steht auf Platz zwei der englischen Premier League. Das Tor für Arsenal machte Gabriel bereits in der 4. Minute. Den Ausgleich für Liverpool erzielte Mo Salah nach 29 Spielminuten. Nice to know: Für Salah war es das 151. Premier League-Tor. Damit steht der Ägypter jetzt alleine auf Platz zehn der erfolgreichsten Torjäger in der Geschichte der Liga.

Diese Schiedsrichterin hat Geschichte geschrieben: