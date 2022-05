Knossi: Kein Bock mehr auf Puppen-Vergleich

In letzter Zeit hat Knossi eine Menge DMs mit dem gleichen Inhalt bekommen: ein Bild einer Baby-Puppe.

Die Beschreibung auf der Verpackung der Puppe lautet: "Baby Charlie mit Down-Syndrom". Unter Down-Syndrom oder Trisomie21 versteht man eine genetische Besonderheit. Menschen mit Down-Syndrom haben meistens bestimmte äußerliche Merkmale und eine langsamere geistige Entwicklung als der Durschnitt. Die Puppe erlangte im April 2021 eine Menge Aufmerksamkeit auf TikTok - Knossi-Fans griffen die Puppen aus einer amerikanischen Supermarkt-Kette jetzt noch einmal auf.

Knossi reicht es

Hinter den ganzen Einsendungen an Knossi steckt ein Running Gag seiner Fans, die eine große Ähnlichkeit zwischen dem Streamer und der Puppe sehen. Anfangs machte Knossi den Spaß noch mit, bis er schließlich in einem Post betonte, dass es jetzt genug mit dem Bild sei. In den Kommentaren machen manche Fans weiter ihre Jokes, andere können nicht darüber lachen. Wie Knossis Mutter, die in ihrem Kommentar schreibt: "Seid froh das ihr gesund seid".

