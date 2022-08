Knossi: So viel verdient der Twitch-Star!💸

Im OMR-Podcast hat Knossi ziemlich offen ├╝ber seine Einnahmen gequatscht. Dabei nannte er auch konkrete Zahlen.

Knossi sprach mit dem Boss von Online Marketing Rockstars (OMR) Philipp Westermeyer. Gegen Ende des Gespr├Ąchs fragte der einfach mal nach, wie Knossi aktuell so sein Cash macht. Knossi sagte, dass seine Haupteinnahmequelle sich immer mal ├Ąndern kann: Wenn er viel streamt, verdient er mehr auf Twitch. Im Juli hat er mehr Geld auf YouTube gemacht. Dort allein verdiente Knossi knapp 60.000 Euro.

Womit macht Knossi noch Cash?

Eine weitere Geldquelle ist f├╝r den Badener Musik. Er tritt regelm├Ą├čig am Ballermann auf. Die Gage dort ist ebenfalls ziemlich krass: F├╝r einen 30-Minuten-Auftritt bekommt Knossi ungef├Ąhr 20.000 Euro. ├ťbrigens: Die Shows machen ihm so viel Spa├č, dass er dort oft freiwillig eine ganze Stunde auftritt. Was hat Knossi mit dem gro├čen Fu├čball-Event zusammen mit Trymacs verdient? Er behauptet tats├Ąchlich nichts. Zwar haben die beiden 5.000 Tickets verkauft, doch die Produktion f├╝r Twitch sei so aufw├Ąndig gewesen, dass am Ende kein Gewinn ├╝brig blieb. Wichtig: Von den genannten Betr├Ągen werden nat├╝rlich noch Steuern und so weiter abgezogen, bevor sie auf Knossis Konto landen.

Hier kannst du dir das ganze Interview anschauen. Ab Minute 43 geht es um Knossis Business: