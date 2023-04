Let`s Dance: Knossi tanzt für seine Mama Ida und wird emotional 🥺

In der Show am Freitag musste der Streamer immer wieder mit den Tränen kämpfen. Der Grund? Die Liebe zu seiner Mama.

Knossi sagte in der Show, dass er seiner Mama unheimlich viel zu verdanken habe. Er erzählte:

Da wo ich heute stehe wäre ich nicht ohne meine Mutter. Ich hätte mich nicht so kreativ entfalten können ohne meine Mutter.

Knossi-Fans wissen schon lange, wie eng die Bindung zwischen dem Streamer und seiner Mama ist. Mama-Ida ist immer wieder Teil seiner Twitch-Streams und wird von der Community gefeiert.

Ida darf Tanz auf der Bühne anschauen

Premiere bei Let's Dance: Vor seinem Tanz mit Tanzpartnerin Isabel Edvardsson holte Knossi seine Mutter dann vom Publikum auf die Bühne. Dort durfte sie Knossis Performance anschauen.

Knossis Tanz rührte das Publikum. Auch die Jury lobt den Streamer. Er bekam 26 von 30 Punkten. Am Ende des Abends schaffte es Knossi in die nächste Runde von Let´s Dance und damit in die Top-Five.

BTW: Ex-Bachelorette Sharon Battiste ist rausgeflogen. Sie belegt damit mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc den sechsten Platz.