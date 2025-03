Knossi & Lia vs. Kruses: "Wir werden das schon rocken"

Freundin Lia und Knossi treffen bei "Schlag den Star" auf Ex-Bundesliga-Star Max Kruse und seine Frau Dilara.

Das große Pärchen-Duell steigt am Samstagabend. Und auch wenn Kruse und Knossi Friends sind und in der Baller League das gemeinsame Team "Hollywood United" managen, soll sich nichts geschenkt werden:

Natürlich wollen wir gewinnen.

Knossi und Lia vs. Kruses bei "Schlag den Star" Dauer 0:18 min Knossi und Lia vs. Kruses bei "Schlag den Star"

Knossi und Max Kruse: Respekt vor "Blamieren oder Kassieren"

Bei der Show, in der die Pärchen, in verschiedenen Mini-Games gegeneinander antreten werden, wird voraussichtlich auch das Quiz-Format "Blamieren oder Kassieren" dabei sein. Auf Twitch haben Kruse und Knossi miteinander darüber gesprochen. "Das ist nicht machbar", meint Knossi. Kruse antwortet mit "Das ist raten". Unterm Strich freuen sich die beiden auf eine "Spielshow voller Spaß", so Knossi. Kruse ist sich sicher "Wir werden das schon rocken."

Wir sind mit UNSEREN FRAUEN bei Schlag den Star! 🫣 Das wird legendär 😂 Baller League Spieltag 2

Nice to know: Max Kruse hat schon Schlag-den-Star-Erfahrung. Er hat 2022 gegen TV-Moderator Steven Gätjen gewonnen.