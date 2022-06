"Überlege": Nimmt Knossi die "7 vs. Wild"-Einladung an?

Fritz Meinecke hat Knossi für die zweite Staffel nominiert. Dieser hat Lust, einigen Leuten die "Show zu versauen".

Knossi im Kampf gegen die Wildnis auf einer tropischen Insel? Das könnte bald Realität werden. Der 35-Jährige denkt tatsächlich darüber nach, bei "7 vs. Wild" an den Start zu gehen. Die Gründe? Dazu äußerte sich Knossi Freitagmorgen in seiner Insta-Story. Dabei erzählte er, dass ihm einige Kommentare aus dem Netz zu seiner Nominierung überhaupt nicht geschmeckt haben. Viele hätten gegenüber ihm als Wildnis-Kandidat Vorurteile und wüssten jetzt schon alles besser. Knossi hat nun noch knapp eine Woche Zeit, sich zu entscheiden.

Wer ist noch nominiert?

Für die zweite Staffel, die voraussichtlich im November oder Dezember ausgestrahlt wird, sind noch weitere Social-Media-Stars nominiert, nämlich:

Robert Marc Lehmann (Meeresbiologe & YouTuber)

Sascha Huber (Fitness-Influencer & YouTuber)

Sabrina "Outdoor" Camlott (Survial-Influencerin & YouTuberin)

Antonia "Starletnova" (Twitch-Streamerin)

Ein Fan als Wildcarder

Fritz Meinecke selbst ist natürlich auch dabei. Hier kannst du dir sein ganzes Nominierungsvideo gönnen: