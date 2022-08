Kuss: Knossi und Tanzverbot haben sich wieder richtig lieb!

Die beiden haben im Megapark zusammen "Angels" von Robbie Williams gesungen. Dabei gab es sogar einen kleinen Kuss...

Dieser Moment, wenn es beim Feiern auf einmal wieder emotional wird. Das kennst du safe auch. So einen Bromance-Moment hatten Knossi und Tanzverbot jetzt, als sie auf Malle gesungen haben. Knossi hatte dort eine Clubshow. Tanzverbot war eigentlich nur als Begleitung am Start, doch dann ging es für ihn auch auf die Bühne:

Damit ist nun auch klar: Zwischen Knossi und Tanzi ist alles wieder nice. Vor einigen Wochen ging ein Clip aus einem Stream von Knossi von der TwitchCon viral. Darauf war zu sehen, wie Knossi keinen großen Bock auf Tanzverbot hatte. Er fand es nicht okay, dass Tanzverbot ihm in der Vergangenheit immer mal wieder für Events zugesagt hatte und dann unentschuldigt fehlte. Allerdings sagte Knossi schon kurz nach dem Clip, dass er gar nicht so böse auf Tanzverbot war.

