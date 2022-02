Bedrohte Koalas: SO will Australien sie retten!

Koalas werden in Australien ab sofort besser geschützt. Außerdem macht das Land einiges an Kohle für die Tiere locker.

Umweltministerin Sussan Ley hat in einer Pressekonferenz erklärt, dass es heftige Probleme um die Koalas im Land gibt. Buschbrände, Krankheiten und der Verlust des Lebensraums haben in den vergangenen 20 Jahren dazu geführt, dass es immer weniger Koalabären gibt. Nach Schätzungen der Umweltorganisation WWF wurden allein bei Bränden mehr als 60.000 der Tiere getötet, verletzt oder vertrieben.

Wir ergreifen beispiellose Maßnahmen zum Schutz des Koalas und arbeiten mit Wissenschaftlern, medizinischen Forschern, Tierärzten, Gemeinden, Bundesstaaten, lokalen Regierungen und der indigenen Bevölkerung zusammen.

Einziger Lebensraum

In mehreren Bundesstaaten wird in einem ersten Schritt der Gefährdungsstatus der Tiere offiziell von "verletzlich" auf "bedroht" hochgesetzt. Zum Schutz der Tiere will die Regierung in den nächsten vier Jahren umgerechnet 31 Millionen Euro locker machen. Koalas gibt es nur in Australien und nirgendwo anders auf der Welt.

