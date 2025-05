Die Mitglieder der SPD durften abstimmen, ob sie mit dem Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD fine sind.

Das Ergebnis wurde am Mittwochvormittag bekannt gegeben: 84,6 Prozent der SPD-Mitglieder stimmen dem Koalitionsvertrag zu. Die Mitglieder der CDU hatten auch schon zugestimmt. Damit ist jetzt klar: Es kann weitergehen mit der Regierung aus CDU und SPD.

SPD-Mitglieder stimmen Koalitionsvertrag zu Dauer 0:20 min SPD-Mitglieder stimmen Koalitionsvertrag zu

358k Mitglieder der SPD durften abstimmen.

In den letzten Wochen gab es wegen des Koalitionsvertrags Stress bei der SPD.

Vor allem die Jugendorganisation der SPD hatte viel Kritik rausgehauen.

Bei der Abstimmung war jetzt aber die große Mehrheit für den Vertrag.

Die SPD soll in der neuen Regierung sieben Minister stellen.

CDU ist happy, SPD ist happy - wie geht es weiter?

Der Koalitionsvertrag soll am Montag unterschrieben werden. Dann will auch die SPD ihre Minister in der Bundesregierung vorstellen. Die CDU hat das schon gemacht. Am Dienstag soll dann Friedrich Merz von der CDU zum Bundeskanzler gewählt werden. Vizekanzler und Finanzminister soll wahrscheinlich SPD-Chef Lars Klingbeil werden.