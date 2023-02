Mit Loch und losen Fäden: Kobe Bryants Trikot versteigert

Das Trikot brachte rund sechs Millionen US-Dollar ein. Das Auktionshaus hatte mit noch einer Million mehr gerechnet.

Laut Auktionshaus hat der 2020 tödlich verunglückte Basketballstar das Trikot in 25 Spielen der Saison 2007/2008 getragen. Das hat offenbar Spuren hinterlassen: Ein kleines Loch am Rücken und lose Fäden, heißt es. In dem Trikot mit den Farben gelb und lila hat Bryant für die Los Angeles Lakers 645 Punkte geholt.

Bekannt ist das Shirt vor allem durch Fotos vom April 2008: Dort sieht man den Basketballstar im Spiel gegen die Denver Nuggets. Aus Freude nach einem guten Wurf hatte Bryant an seinem Trikot gezogen:

IMAGO IMAGO / Pacific Press Agency

Anderes Trikot bereits versteigert

Im Juni brachte das Trikot, das Kobe Bryant in seinem ersten Jahr als Spieler bei den Los Angeles Lakers getragen hatte, 3,7 Millionen Dollar ein und galt damit als teuerstes Basketball-Trikot bis dahin. Der NBA-Star kam 2020 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Der Grund war schlechtes Wetter. Auch seine zweitälteste Tochter Gianna ist dabei gestorben.