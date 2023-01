Koblenz: So viel wird hier gekokst

Eine Studie der Hochschule Koblenz zeigt, dass in der Region sogar mehr Koks ausgeschieden wird als in München.

Die Forschenden haben vom 8. bis zum 14. März 2022 Proben aus den Klärwerken Koblenz und Neuwied genommen. Diese wurden unter anderem auf das Kokain-Abbauprodukt Benzoylecgonin untersucht. Das Ergebnis: Die Koblenzer und Neuwieder scheiden durchschnittlich 276 Gramm Benzoylecgonin pro Tag und 1.000 Einwohnern aus.

Vor allem am Wochenende wird gekokst

Die Ergebnisse der Hochschule Koblenz zeigen, dass die Menge an Abbauprodukten im Abwasser am Wochenende höher ist. Das deutet darauf hin, dass die Menschen in Koblenz und Neuwied vor allem am Wochenende Kokain und Alkohol mischen.

So viel wird in Koblenz im Vergleich gekokst

In der Studie wurden die Ergebnisse aus Koblenz/Neuwied mit anderen europäischen Städten im Jahr 2021 verglichen. Koblenz ausgeschiedene Tagesration (276 Gramm) ist höher als die aus München (236 Gramm), Magdeburg (222 Gramm) und Saarbrücken (207 Gramm).

Die Qualität: Eher schlecht

Das Kokain, das in Koblenz und Umgebung genommen wird, hat keine gute Qualität. Der Streckungsgrad mit dem Mittel Levamisol liegt bei durchschnittlich 14 Prozent. Der Projektleiter sagt, das sei "besorgniserregend". Levamisol ist ein Entwurmungsmittel für Tiere, das in Deutschland nicht zugelassen ist.

