Die Menschen im Koblenzer Stadtteil Güls können wieder zurück in ihre Wohnungen.

Mehr als drei Stunden hatte es gedauert, bis die 500-Kilo-Bombe und die Reste einer zweiten Bombe entschärft waren. Die Lage der Blindgänger machte die ganze Aktion so kompliziert: Die Bomben lagen in einem Waldstück am Hang. Nach der Entschärfung mussten sie den Berg hochgezogen werden.

900 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Für die Aktion mussten im Umkreis von 500 Metern die Menschen ihre Häuser verlassen. In der Sporthalle der Grundschule in Güls war eine Notunterkunft eingerichtet. Um 14 Uhr durften sie dann wieder zurück.

Dieser Bereich war von der Evakuierung betroffen: