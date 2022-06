Den Kölnern ist nicht zum Feiern zumute, deswegen wird aus dem geplanten Umzug eine Friedensdemo.

Wegen des Kriegs in der Ukraine soll es in Köln keinen Rosenmontagsumzug geben. Das Festkomitee plant ersatzweise eine Friedensdemo in der Innenstadt. Die Karnevalswagen sollen aber trotzdem auf verschiedenen Plätzen gezeigt werden - insbesondere die, die den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die aktuelle Situation in Osteuropa zum Thema haben.