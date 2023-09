Acht Männer sollen sie in einem Schwimmbad in Köln bedrängt haben, dann wurde sie begrapscht. Die Polizei sucht Zeugen!

Triggerwarnung - sexualisierte Gewalt Im Text geht es um sexualisierte Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Im Außenbecken des Agrippabads drängten sich die Männer um das 13-jährige Mädchen und warfen sie in die Luft. Als sie dann untertauchte, soll ein 16-Jähriger ihr in die Bikinihose gefasst haben. Das Mädchen schaffte es, sich zu befreien und holte Hilfe beim Bademeister. Der rief die Polizei.

Die Polizeibeamten erwischten die acht Männer im Alter von 16 bis 26 Jahren am Ausgang des Schwimmbads. Außerdem meldete sich ein Zeuge, der das Ganze beobachtet hatte.

Zeugen aus dem Schwimmbad gesucht

Die Polizei sucht jetzt noch mehr Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Köln unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden.

