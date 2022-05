20.000 Kokosnüsse mit Kokain-Füllung

Schmuggler wollten Kokain in Kokosnüssen nach Europa schicken - doch der geheime Plan flog auf!

Genau 19.780 Kokosnüssen sollten von Kolumbien nach Italien geschickt werden. Drogenermittler haben sie in einem Container in vielen Leinensäcken gefunden. Statt Kokoswasser war in den Nüssen flüssiges Kokain. Das gab die Staatsanwaltschaft in Kolumbien bekannt. Wie viel von der Droge insgesamt geschmuggelt werden sollte, werde jetzt ein Labor herausfinden, so die Ermittler.

Kolumbien, aber auch andere südamerikanische Staaten wie Peru und Bolivien sind bekannte Herkunftsländer von Kokain. Das meiste davon wird aber wohl in die USA geschmuggelt.