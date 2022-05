Biting-Vorwürfe gegen Kollegah: 140 Einträge!

Die Plattform Rap Genius hat eine Liste mit sämtlichen Vorwürfen erstellt.

In der Liste sind über 140 Einträge von Lines zwischen den Jahren 2009 und 2022 zu finden. Damit möchte die Plattform Rap Genius Deutschland das Video der YouTuberin Alicia Joe ergänzen. Diese hat Kollegah öffentlich vorgeworfen, dass er Lines aus der Freetyper-Szene, vor allem dem "MZEE-Forum", geklaut hat. Freetyper erstellen Raptexte als Hobby, um sich danach in Foren darüber auszutauschen. Weil Alicias Video nicht jeden Biting-Vorwurf gegen Kollegah beinhaltet, hat Rap Genius eine Sammlung veröffentlicht, die schon seit Jahren in Online-Foren diskutiert wird.

