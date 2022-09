What?! Kollegah will in die Politik

Zukunftsangst, Unsicherheit, überall Krisen - Rapper Kollegah will nicht mehr zuschauen und startet einen Aufruf.

Auf Instagram ruft der Rapper alle Politiker auf, die noch "einen Funken Ehre, Werte und Idealismus haben", sich gemeinsam für die Bevölkerung einzusetzen. Kollegah ist ja eher dafür bekannt, die Politiker zu kritisieren und zu sagen, was aus seiner Sicht falsch läuft.

Das will Kollegah tun

Jetzt will Kollegah die Politiker sogar unterstützen. Der Krieg in der Ukraine, die Inflation, Corona - das alles erscheint ihm offenbar zu viel für die Menschen. So könne es nicht weiter gehen. Deshalb bietet der Rapper seine Hilfe an:

Als Ansprechpartner und Berater für sinnvolle und langfristige Lösungen der Probleme in diesem Land stelle ich mich zur Verfügung.

So reagieren die User

In den Kommentaren bekommt er dafür direkt Unterstützung. Und noch mehr: Die User fordern "Kolle for Kanzler" oder "Boss for President". Auch seine Rapper-Kollegen Seyed und Milonair supporten ihn.

Deshalb gibts Kritik

Was aber genau schief läuft in der Politik und was sich ändern muss, das verrät Kollegah nicht. Bisher ist er mit seinem politischen und gesellschaftlichen Engagement eher negativ aufgefallen. Immer wieder steht er wegen antisemitischer Song-Texte in der Kritik - auch in seinem neuen Album. Außerdem soll er Verschwörungstheorien verbreitet haben.

