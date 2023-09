Kolo Muani wechselt für 95 Millionen Euro nach Paris

Im letzten Moment hat der Wechsel von Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt zu PSG geklappt - für eine Rekordsumme!

Eigentlich war der Deal schon geplatzt: Aber kurz vor Ende der Transferperiode in Frankreich hatte Paris St. Germain mit einem neuen Angebot über 95 Millionen Euro für Randal Kolo Muani Erfolg. So viel hat die Eintracht für einen Spieler noch nie bekommen. Der 24-Jährige hat den Vertrag bei PSG für fünf Jahre unterschrieben. Während die Wechselperiode in der Bundesliga am Freitag um 18.00 Uhr abgelaufen war, endete das Transferfenster in Frankreich erst um 23.00 Uhr.

Streik von Kolo Muani: Er wollte zu Paris St. Germain

Kolo Muani war am Mittwoch in einen Trainingsstreik getreten, um den Wechsel zu erzwingen. Lange sah es jedoch danach aus, dass er damit keinen Erfolg haben würde, denn die Eintracht hatte die Verhandlungen mit Paris zunächst ohne Einigung abgebrochen.

Noch mehr Transfer-News: