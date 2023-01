Komet fliegt alle 50.000 Jahre vorbei: An diesem Tag siehst du ihn

Als der Komet C/2022 E3 zuletzt so nah an die Erde kam, lebten noch die Neandertaler.

In den kommenden Tagen kannst du ihn sogar mit bloßem Auge im Nachthimmel sehen. Am 1. Februar ist der Komet am nächsten an der Erde dran, so die Vereinigung der Sternfreunde. Dann ist C/2022 E3 "nur noch" 42 Millionen Kilometer entfernt - das ist ein Drittel der Entfernung zwischen Erde und Sonne.

So siehst du den Kometen

Er soll ziemlich hell sein, weswegen du den Kometen im dunkeln Himmel erkennen könntest. Die Voraussetzung: Du müsstest wissen, wo er ist. Die Sternfreunde meinen, ohne Fernrohr und nötige Erfahrung wirds schwierig. Die besten Chancen hast du bei gutem Wetter an den letzten Tagen im Januar sowie in der zweiten Februarhälfte. Dann ist der Mond nicht mehr ganz so hell. Die Sternfreunde beschreiben die Position des Kometen, die sich zwischen Januar und März verändert, so:

Er ist zunächst ein Objekt des Morgenhimmels, wird dann nahe des Polarsterns die gesamte Nacht über hoch am Himmel stehen und verabschiedet sich Anfang März am Abendhimmel.

Mehr zum Weltall findest du hier: