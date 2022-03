Kommt der Krieg auch nach Deutschland?

Vielleicht hast du dir diese Frage in den letzten Tagen auch schon gestellt. Hier gibt es die Antwort darauf!

Letzte Woche hat Russland den Krieg in der Ukraine angefangen. Seitdem gibt es jeden Tag neue Berichte von Angriffen und Explosionen. Dieser Krieg in Europa macht vielen Menschen in Deutschland Angst. Denn: Die Ukraine ist gerade einmal rund 800 Kilometer von Berlin entfernt. Aber: Hier erfährst du, warum viele Experten das für sehr unwahrscheinlich halten!

Gibt es jetzt auch in Deutschland Krieg?

Nein - da sind sich die Fachleute einig. Ein Grund: Russlands Präsident Wladimir Putin hat gezielt die Ukraine angegriffen. Dabei geht es um die Geschichte, die beide Länder haben. Gudrun Engel, die für die ARD in Brüssel arbeitet, erklärt:

Russland hat die Ukraine überfallen, weil das Land im Geschichtsverständnis des russischen Präsidenten Putin zum russischen Reich gehört. Er möchte das Land jetzt zurück in den Einflussbereich Russlands holen.

Und es gibt noch einen zweiten Grund: Russland stehen sehr viele Länder gegenüber, die im Kriegsfall zusammenarbeiten würden. Die USA und auch die meisten Länder in Europa - darunter auch Deutschland - haben sich zur sogenannten NATO zusammengeschlossen. Das ist ein Militärbündnis und bedeutet: Sollte eines der Mitgliederländer angegriffen werden, werden die anderen ihm bei der Verteidigung helfen.

Die Ukraine gehört nicht zur NATO - aber Nachbarländer wie zum Beispiel Polen, Ungarn und die Slowakei. Sollte Russland also dort einen Krieg beginnen, würde die NATO anfangen zu kämpfen. Durch die Zusammenarbeit mehrerer Länder könnten sehr viele Soldaten und moderne Waffen zum Einsatz kommen. Die Experten sagen, dass Putin sich deshalb nicht trauen wird, diese Länder anzugreifen. Und so ist dann auch ein Krieg in Deutschland und in unseren Nachbarländern nicht möglich.

Das hilft dir, mit der aktuellen Situation besser umzugehen!

