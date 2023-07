Teased Drake ein neues Album an?

Ein Gedichtband, geheime Botschaften und eine fette Werbekampagne - sind das die ersten Zeichen für ein neues Album?

Das Buch mit den Gedichten trägt den Titel "Titles ruin everything". Die 100 Seiten sind gefüllt mit Lyrics, einzelnen Zeilen und Gedichten, die einen Strom an Gedanken darstellen sollen. Drake hat es gemeinsam mit der Songwriterin Kenza Samir geschrieben. Sie hat schon früher mit ihm an seinen Alben gearbeitet. Vielleicht auch an einem neuen?

Drake versteckt Botschaften in der Zeitung

Der Rapper kaufte in verschiedenen Zeitungen die erste Seite ein, um für sich zu werben. Auf der Seite sind kuschelnde Hundewelpen mit dem Schriftzug "For All The Dogs" zu sehen - und ein QR Code. Der Code führt zu einer Website mit dieser Botschaft:

Drake announces a new album, FOR ALL THE DOGS, to go along with his poetry book via QR code in his newspaper ads pic.twitter.com/BVroWymbjU

Zu dem Buch soll er demnach ein Album gemacht haben - für die Fans, die sich den "alten Drake" wünschen. BTW: Die Hundewelpen hat Drake auch auf seinen Outfits in letzter Zeit getragen.

Neues Album von Drake schon am 30. Juni?

Es gibt bisher keine Bestätigung von Drake oder seinem Team, aber dafür Fan-Theorien im Internet. Drake hat ihnen - neben den Zeitungsanzeigen und Codes - viel Futter dafür gegeben: verdächtiges Verhalten auf Social Media und die neuen Tourdaten. Eigentlich wäre er nämlich schon am 16. Juni mit 21 Savage auf Tour gegangen. Doch er hat die Termine verschoben. Die erste Show ist am 05. Juli - also einige Tage nach dem vermeintlichen Album-Drop. Fans gehen davon aus, dass er die Tracks dann auch auf der Tour spielen will.

