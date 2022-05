Fake-Anruf von "Europol": Konstanzer verliert tausende Euro!

Der 22-Jährige fiel auf die Betrügermasche eines angeblichen Anrufs der Sicherheitsbehörde rein.

Am Ende der Leitung meldete sich eine Stimme, die dem jungen Mann sagte, dass zwei Wohnungen in Berlin auf seinen Namen gekauft wurden. Sein Name würde im Zusammenhang mit Drogengeschäften auftauchen. Der junge Mann legte leider nicht direkt auf. Er vertraute der Stimme des Betrügers.

Konstanzer soll Ersparnisse überweisen!

Die angebliche Lösung für die Probleme des jungen Mannes: Geld! Der Betrüger sagte dem 22-Jährigen, dass er sein gespartes Geld auf fremde Konten überweisen soll. Außerdem müsse er Bezahlkarten im Wert von mehreren tausend Euro kaufen. Das machte der Konstanzer. Das Geld ist nun weg.

