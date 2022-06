So geht es Kontra K mit dem Ukraine-Krieg!

Der Rapper hat nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland Familie.

Auf dem Southside Festival in Neuhausen ob Eck erzählt der 34-Jährige von seinem Bezug zum Krieg. Mittlerweile lebt seine Tante aus der Ukraine bei ihm hier in Deutschland. Dass sie da sei, sei zwar schön, aber es gibt auch die andere Seite:

Generell ist nicht schön, dass wir uns so weit auseinanderleben. Ich habe ja auf beiden Seiten Familie und die mögen sich auch beide. Das ist ein zweischneidiges Schwert.

Außerdem erzählt er, dass alle Menschen ein anderes Bild der Situation hätten und es unmöglich sei, allen Menschen gerecht zu werden.

Wir versuchen einfach alle da durchzukommen und allen zu helfen. Wir schauen, dass es allen gut geht.

Kontra K lässt dazu noch anklingen, dass er das Thema auch auf seinem kommenden Album mit einfließen lässt.

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen! Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Russische Truppen sind von fast allen Seiten ins Land vorgerückt. Aber die Kontrolle über die ukrainische Hauptstadt Kyjiw haben sie nicht erreicht. Im Gegenteil: Russland hat sich aus der Region Kyjiw zurückgezogen und konzentriert sich auf den Osten des Landes. Dabei geht die russische Armee nicht nur gegen das ukrainische Militär vor, sondern auch gegen die Bevölkerung. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die bis dahin ukrainische Krim, eine Halbinsel im Schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Damit versucht Russland Einfluss auf die Ukraine zu nehmen und zu verhindern, dass sie sich weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

