VfB Stuttgart: Deswegen waren die Köln-Fans so leise

Im Auswärtsblock der Mercedes-Benz Arena fehlten die Ultras des 1. FC Köln. Der Grund war eine Polizeikontrolle.

Weil die aktive Fanszene des 1. FC Köln beim letzten Gastspiel in Stuttgart heftig Pyro gezündet hat und es zu Schlägereien mit VfB-Fans kam, wollte die Polizei die Kölner vor dem Spiel am Samstag kontrollieren. Davon waren rund 500 Kölner betroffen, die in Bussen angereist waren.

Köln-Fans stellen sich quer

Die Kölner hatten allerdings gar kein Bock auf die Aktion, die in Waiblingen stattfinden sollte. Der Fahrer eines Busses öffnete nicht mal die Tür. Nach längerem Hin und Her machte die Polizei klar: ohne Kontrolle kein Stadionbesuch. Die Fans weigerten sich weiterhin und fuhren dann 40 Minuten vor Anpfiff des Spiels wieder nach Hause.

Das Spiel gewann der VfB mit 3:0 und holte damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.