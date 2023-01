mit Whatsapp teilen

In Konz bei Trier wurden am Wochenende tote Schlangen in Tüten und Kisten gefunden. Jetzt wird ermittelt.

Die Schlangen wurden laut Polizei vermutlich am Samstagabend neben einem Altkleidercontainer in Konz-Niedermenningen ausgesetzt. Wegen der kalten Temperaturen überlebte kein Tier - alle 14 Schlangen sind erfroren. Gefunden wurden die toten Schlangen am Sonntag. Die Polizei ermittelt jetzt. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Saarburg melden. Das geht telefonisch (06581/91550) oder per Mail: pisaarburg@polizei.rlp.de