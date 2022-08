Kool Savas: So hilft sein Sohn anderen Kindern!

Der Sohn von Kool Savas kennt wohl ein Leben im Luxus. Aber: Er hat jetzt Geld für andere gesammelt.

Und zwar für Kinder, denen es nicht so gut geht. Auf Instagram postete ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation aus Stuttgart, dass Kool Savas' Sohn in seiner Grundschule und bei seinen Freunden Geld gesammelt hat.

Die Spende: eine Tischtennisplatte 🏓

Davon wurde dann eine Tischtennisplatte gekauft. Für wen die Tischtennisplatte genau ist, ist nicht bekannt. Es heißt nur, dass die Kinder in einem Armenviertel leben.

Diese Tischtennisplatte wurde von dem gesammelten Geld bezahlt:

Screenshot Instagram/@koolsavas

Die Organisation hat Projekte in verschiedenen Ländern. So wird zum Beispiel Kindern in Bosnien, Kambodscha und im Jemen geholfen. Die Helferinnen und Helfer sind auch in der Ukraine unterwegs - einer davon war Kool Savas. Er war vor einiger Zeit dort, um den Menschen, die im Krieg leben, zu helfen.

