Iran: Kopftuch-Kontrolle per Überwachungskamera

Die iranische Polizei will jetzt mit Kameras überwachen, ob Frauen Kopftuch tragen.

Denn das ist in dem Land Pflicht. Die Cams sind öffentlichen Plätzen und Verkehrswegen aufgebaut worden. Frauen, die sich nicht an die Kleider-Vorschriften halten, sollen zunächst per SMS verwarnt und über Strafen informiert werden. Seit Monaten tragen iranische Frauen aus Protest gegen die Regierung das vorgeschriebene Kopftuch nicht.

