Im Sommer hatten Koranverbrennungen weltweit Proteste ausgelöst. Dänemark hat deshalb jetzt eine Entscheidung getroffen.

Dort ist es jetzt verboten, den Koran oder andere religiöse Schriften wie die Bibel oder die Tora zu verbrennen. Nach stundenlangen Diskussionen haben die Politiker des dänischen Parlaments ein entsprechendes Gesetz beschlossen.

Darin ist auch festgelegt, dass es verboten ist, auf die Schriften draufzutreten oder sie zu zerschneiden. Wer sich nicht an die neuen Regeln hält, kann eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren bekommen.

Deshalb verbietet Dänemark jetzt Koranverbrennungen

Im Sommer hatte es Koranverbrennungen in Dänemark und auch im Nachbarland Schweden gegeben. Das hat für viel Ärger gesorgt. So waren im Juli zum Beispiel fast tausend Menschen zu einer Protestaktion zur dänischen Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad gekommen.

Koranverbrennung: Ist das in Deutschland erlaubt?

Schweden plant nicht, ein ähnliches Gesetz wie Dänemark zu machen. Und auch in Deutschland gibt es das nicht. Hier gilt die Meinungsfreiheit. Aber: Wer mit einer Aktion gegen eine Religionsgemeinschaft den "öffentlichen Frieden" stört, kann bestraft werden. Möglich ist eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Gefängnis.

