Korruptionsskandal: Ukrainischer Minister in Haft

Ein stellvertretender Minister soll Bestechungsgelder im sechsstelligen Bereich angenommen haben.

Deshalb wurde Wassyl Losynskyj nicht nur aus seinem Amt entlassen, sondern auch festgenommen. Das berichtete die Onlinezeitung "Ukrajinska Prawda" am Samstagabend. Der Politiker war vorher Vize-Minister für die Entwicklung von Gemeinden, Territorien und Infrastruktur.

Losynskyj soll 400.000 Euro kassiert haben

Ihm wird vorgeworfen, beim Ankauf von Stromgeneratoren Bestechungsgeld in Höhe von 400.000 Euro kassiert zu haben. Die Ermittlungen liefen seit September, hieß es in ukrainischen Medienberichten. Losynskyj war Anfang November nach einem Wechsel an der Spitze der Behörde sogar kurzfristig amtierender Minister, bevor er wieder zum Stellvertreter zurücktreten musste. Das Ministerium teilte auf Facebook mit, dass die Untersuchungen gegen den Politiker voll und ganz unterstützt werden.

