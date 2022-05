Mit leerem Shampoo Geld verdienen!

Das Start-Up "Circleback" hat einen Pfandautomaten für leere Kosmetikprodukte entwickelt.

Das Unternehmen gibt die Flaschen entweder recyclet an die Hersteller zurück, die daraus neue Verpackungen machen, oder verarbeitet sie zu recyceltem Plastik.

Wie funktioniert das Ganze?

Der Automat funktioniert in etwa so wie einer für Pfandflaschen. Man sammelt leere Plastikflaschen von Kosmetikprodukten und bringt sie zum Automaten. Pro eingeworfener, leerer Flasche gibt es 20 Cent Pfand zurück. Bedient wird der Automat über eine App, über die du auch dein Geld ausgezahlt bekommst. Außerdem kannst du in der App sehen, wie viele Flaschen du schon abgegeben hast und welchen positiven Einfluss das auf die Umwelt hat!

Wo kann ich meine Behälter abgeben?

Bisher sind die "Circleback"-Automaten erst in ausgewählten Super- und Drogeriemärkten zu finden. Die Standorte werden aber immer mehr!

Warum ist das gut?

Für die Produktion von Plastik werden viele Chemikalien, Energie und Wasser benötigt. Bei der Aufbereitung von recycletem Plastik werden deutlich weniger Ressourcen benötigt. Außerdem wird dabei CO2 eingespart, weil kein neues Plastik aus Rohöl produziert werden muss. Dazu kommt, dass weniger Ölbohrinseln an Land und im Wasser benötigt werden. Damit bleibt die Umwelt sauberer.