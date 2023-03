Was kostet ein Schüler im Jahr?

Alles, was Schüler jeden Tag brauchen, muss bezahlt werden: Stühle, Tische, Tablets, Sportgeräte und natürlich Lehrer.

Im Durchschnitt zahlt der Staat 9.200 Euro für eine Schülerin oder einen Schüler im Jahr. Das hat das Statistische Bundesamt für 2021 berechnet. Die Kosten sind im Vergleich zu 2020 um 500 Euro gestiegen. Am meisten - etwa 7.000 Euro - wird für Personal ausgegeben. Dazu gehören Lehrerinnen und Lehrer, Schulsozialarbeiter, Schulleiter, Sekretariat und Hausmeister.

So unterschiedlich sind die Kosten je Schulart:

Grundschule: 8.000 Euro

Gesamtschule: 10.900 Euro

Gymnasium: 10.200 Euro

Berufsschule: 6.400 Euro

Dass für Berufsschüler so wenig gezahlt werden muss, hat einen einfachen Grund: Die Schülerinnen und Schüler sind nicht jeden Tag in der Schule. Die Hälfte der Zeit sind sie in ihrem Ausbildungsbetrieb.