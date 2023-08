Türkei-Urlaub ist grade mega teuer - so gehts günstig!

Wer in der Türkei Urlaub machen möchte, braucht aktuell ziemlich viel Cash. Das hat mehrere Gründe.

Sommer-Urlaub in der Türkei war im Vergleich zu anderen Ländern in Südeuropa in den letzten Jahren ziemlich günstig. Flug, Hotel, Pool, Strand - alles für ein paar hundert Euro, das ist jetzt wohl vorbei. Das schreibt das "Handelsblatt".

Ein Grund ist die krasse Inflation in dem Land. Das heißt, der Wert des Geldes sinkt ständig. Zuletzt lag die Inflation bei 50 Prozent - die Preise haben sich also verdoppelt. Die Energiekosten stiegen sogar um 180 Prozent. Die Folgen: Die Hotelbesitzer haben mehr Ausgaben für Lebensmittel, Heizkosten, Renovierungen und müssen höhere Löhne bezahlen. Das Geld müssen sie von den Kunden wieder rein holen.

So viel kostet Urlaub in der Türkei

Die günstigste Pauschalreise in die Türkei kostete im Sommer 932 Euro. Eine Woche in Spanien war mehr als 120 Euro günstiger. Das zeigt der Vergleich einer britischen Verbrauchervereinigung. Insgesamt ging die Zahl der Buchungen in der Türkei um acht Prozent zurück. In Griechenland, Spanien und Italien stieg sie dagegen an.

So kommst du günstig in die Türkei

Damit wieder mehr Urlauber in die Türkei kommen, setzen die Reiseveranstalter jetzt auf Last-minute-Angebote. Seit Juli sind die kurzfristigen Buchungen extrem angestiegen. Wenn du also möglichst lange mit deiner Buchung wartest, kannst du Geld sparen.

