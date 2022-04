So melden sich Kraftklub nach fünf Jahren zurück

Mit einem neuen Song und einer geplanten Tour starten Kraftklub ihr Comeback.

"Unser erster Song seit 1764 Tagen", schreibt die Band auf Insta. "Ein Song reicht" wurde in der Nacht auf Freitag veröffentlicht.

Das dazugehörige Album "Kargo" soll am 23. September rauskommen - das wäre das vierte Kraftklub-Album.

Tour

Am Mittwoch hatte die Band angekündigt: Es wird eine Tour geben! Geplant ist die für Ende des Jahres. In Stuttgart sind die Chemnitzer zum Beispiel am 25.11. Außerdem werden Kraftklub bei einigen Festivals spielen. Zum Beispiel beim Lollapalooza in Berlin im September - oder beim Campus Festival Konstanz im Mai.

Hier siehst du die Tourdaten:

10.11.22 - Kiel

11.11.22 - Rostock

12.11.22 - Lingen

14.11.22 - Hamburg

15.11.22 - Braunschweig

21.11.22 - Düsseldorf

22.11.22 - Münster

25.11.22 - Stuttgart

26.11.22 - Zürich (Schweiz)

29.11.22 - Köln

01.12.22 - Berlin

02.12.22 - Leipzig

03.12.22 - Frankfurt

04.12.22 - Erfurt

