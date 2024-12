Privatversicherte bevorzugt?! Krankenkassen machen Ansage

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen setzt sich für eine faire Vergabe von Arztterminen ein. Die stellvertretende GKV-Chefin Stoff-Ahnis sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es müsse um die medizinische Notwendigkeit gehen - und nicht darum, ob jemand privat oder gesetzlich versichert sei.

Auf einem Buchungsportal bekämen gesetzlich Versicherte meist einen Termin in sechs Wochen oder später angeboten. Bei Privatpatienten dagegen klappe das schon am nächsten Tag. Um eine echte Gleichbehandlung zu erreichen, dürfe nicht mehr danach gefragt werden, ob jemand gesetzlich oder privat versichert sei, findet Stoff-Ahnis. Sie fordert außerdem, dass Arztpraxen ihre freien Termine tagesaktuell im Internet zur Verfügung stellen - das müsse gesetzlich geregelt werden. 90 Prozent der Menschen in Deutschland sind derzeit gesetzlich versichert.

