Am Telefon: Junge Frau rettet 81-Jährigem das Leben

Während des Gesprächs war der Mann zusammengebrochen. Die Krankenkassenmitarbeiterin handelte zum Glück schnell.

Nach Angaben der Polizei im niedersächsischen Cuxhaven meldete die 21-Jährige den Notfall am vergangenen Dienstag. Sie hielt das Gespräch mit dem Mann, um die Einsatzkräfte mit Infos versorgen zu können.

Doch dann das nächste Problem: Weder die Einsatzkräfte noch die Nachbarn wussten, in welcher Wohnung des Mehrfamilienhauses der 81-Jährige wohnte. Sie klopften und klingelten also an sämtlichen Wohnungstüren und so konnte die Frau am Telefon sie zur richtigen Tür führen.

Notfall am Telefon: Happy End!

Am Ende kam die Feuerwehr rechtzeitig in die Wohnung. Der Mann war gestürzt und hatte gesundheitliche Probleme - er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die junge Frau hat ihm vermutlich das Leben gerettet, sagt ein Polizeisprecher.

