Beiträge für die Krankenkasse steigen mehr als gedacht

Die Beiträge werden nächstes Jahr nun doch um 0,3 Punkte nach oben klettern. Wie viel das ist, klären wir gleich.

Eigentlich hätten sie nur um 0,2 Prozentpunkte steigen sollen. Das reicht den Kassen aber nicht, um alles zu bezahlen, haben Experten ausgerechnet: Nächstes Jahr werden sie wahrscheinlich 17 Milliarden Euro zu wenig haben - deshalb 0,3 Prozentpunkte. Das schreibt jedenfalls das Redaktionsnetzwerk Deutschland, dem eine Menge Zeitungen gehören.

Bei 1.000,- Euro im Monat zahlst du 162 Euro für die Krankenkasse

Damit zahlst du dann insgesamt 16,2 Prozent von deinem Bruttolohn, also dem, was du hast, bevor dir Steuern abgezogen werden. So hoch waren die Beiträge in Deutschland noch nie.

Wenn du also 1.000 Euro im Monat verdienst, dann gehen jetzt 162 Euro an die Krankenversicherung - wenn du gesetzlich und nicht privat versichert bist.